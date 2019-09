Del Bello: "Il progetto del Pd è ancora valido, ma serve attenzione a giovani e territori"

La Spezia - "Il Partito democratico nato nel 2007 si poneva l'obiettivo di essere un grande partito riformista ed europeista dove al suo interno potevano coesistere diverse anime e pensieri politici. Io penso che questo progetto sia ancora valido sopratutto in una fase politica difficile come questa, dove il vento dei sovranisti in tutta Europa e anche in Italia soffia molto forte. Nel Pd continuerò il mio impegno". Lo afferma con fermezza Luca Del Bello, presidente dell'assemblea provinciale del Partito democratico, alla luce di quanto sta accadendo dopo l'addio dell'ex segretario Matteo Renzi e, a cascata, di Lella Paita, Jacopo Tartarini, Corrado Mori, Maurizio Ferraioli...



"Il Pd - prosegue Del Bello - ha un compito oggi fondamentale: quello di governare l'Italia con le forze politiche che appoggiano l'attuale Governo, rilanciando la sfida riformista e attuando politiche di aiuto alle persone più deboli. Per questo anche a livello locale il Partito democratico deve rilanciare questa sfida prestando maggiore attenzione alle nuove generazioni e ai nostri territori. Perchè dai territori della provincia nasce la forza del radicamento e dei nostri amministratori locali che tutti i giorni sono in trincea a rispondere alle esigenze e problematiche delle nostre comunità. Si renderà necessario prima possibile favorire la più ampia discussione possibile".