Degrado alle Pianazze, interpellanza di Lombardi

La Spezia - "Moltissimi cittadini mi hanno segnalato la situazione in cui versa Via delle Pianazze, (parcheggio Ekom) nel quartiere di Melara. Come si evince anche dalla lettera firmata da una cittadina apparsa sul quotidiano online cittadellaspezia.com nel parcheggio nelle vicinanze dell'Ekom è forte la presenza di topi e di numerosa spazzatura che non permette ai residenti di parcheggiare le proprie automobili". Lo denuncia il consigliere comunale Massimo Lombardi, capogruppo di Spezia bene comune. L'esponente dell'opposizione ha presentato un'interpellanza a Palazzo civico per chiedere la risoluzione dei problemi di degrado.