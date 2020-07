Decreto Rilancio, Orlando annuncia: “Per la Pontremolese altri 78 milioni”

La Spezia - “Con l’approvazione del mio emendamento al decreto rilancio attualmente in discussione alla Camera, abbiamo ottenuto l’obiettivo di avere disponibili ulteriori 78 milioni di euro per la Pontremolese. Sommati ai 92 milioni di euro che già avevano stanziato nel testo del decreto, la risorse aggiuntive arrivano a 170 milioni”. Lo annuncia Andrea Orlando, deputato del Partito Democratico. “In questo modo finanziamo integralmente i lavori del lotto Parma-Vicofertile e RFI avrà altri 20 milioni per interventi di potenziamento delle stazioni lungo la tratta, al fine di consentire il passaggio di convogli più lunghi.

Si conferma così la volontà del Pd, condivisa dal Ministro De Micheli, di considerare la Pontremolese una delle opere più importanti nel panorama nazionale, sia per il servizio al porto della Spezia e alle aziende dello spezzino, di massa carrara e del parmense, nonché dei mercati serviti dal corridoio Tirreno-Brennero, che comprendono l’Emilia, il Veneto e collegano con il centro Europa, sia per potenziare il servizio per i passeggeri, pendolari e turisti, nonché come occasione di collegamento e sviluppo per le aree interne dell’Appennino”.