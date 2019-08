Decreto Crescita, Gagliardi: "Rischia di far chiudere piccole e medie imprese"

La Spezia - Anche in virtù delle prese di posizione delle diverse associazioni di categoria a sostegno della proposta di modifica del Decreto Crescita, Manuela Gagliardi, deputata spezzina di area totiana, ritorna a ribadire la sua posizione in merito.



“Il decreto Crescita varato dal nuovo Governo rischia di far chiudere i battenti a tante tra piccole e medie imprese: si modifichino subito alcune disposizioni folli, altrimenti lo dovremo chiamare del decrescita! Le piccole e medie imprese - afferma Gagliardi - non possono anticipare le spese, come fossero banche, per l'efficientamento energetico e adeguamento antisismico dell'ecobonus. Secondo l'articolo 10 del dl difatti, l'impresa potrà recuperare nei successivi cinque anni la spesa in termini di detrazione d'imposta: sostanzialmente alle calende greche, in cambio di uno sconto in fattura del 50%. Il privato, già martoriato in Italia, ha tempi diversi e in cinque anni ha già chiuso: servono incentivi, non succhiare le flebili risorse che restano delle nostre imprese. Si torni subito in aula e si modifichi subito il decreto legge, ne va della vita delle nostre imprese.”