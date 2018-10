Debiti e cartelle esattoriali, Sinistra italiana apre uno sportello legale gratuito

La Spezia - Dal mese di novembre Sinistra Italiana La Spezia attiverà preso la sede del Coordinamento Provinciale in via Crispi 61 a La Spezia uno sportello gratuito per offrire consulenza legale a chi trovandosi in una situazione di difficoltà economica non sapesse a chi rivolgersi per ricevere consigli e assistenza. Questo esperimento di mutualismo sociale verrà portato avanti grazie alla preziosa collaborazione di professionisti che hanno accettato di mettere a disposizione di questo progetto le loro competenze e il loro tempo.



Il servizio è pensato in particolar modo per chi avesse necessità di una consulenza gratuita su cartelle esattoriali, questioni tributarie, problemi vari di sovra indebitamento e morosità incolpevole. Sono molti infatti i cittadini che per motivi di salute, economici o di varia natura non riescono più ad onorare i proprio debiti e necessitano di un sostegno per trovare la possibile via d'uscita.



"L’impossibilità di onorare un debito o di far fronte ad una cartella esattoriale - spiegano da SI -, compresa la solitudine che si prova quando tutte le porte sono chiuse, rappresentano il carburante che alimenta il perverso motore dell’usura con drammatiche ricadute sul piano personale e sociale. Per questo siamo ben felici di mettere a disposizione i nostri spazi e contribuire ad informare, aiutare e non lasciare sole tutte quelle persone che si trovano in difficoltà a causa di debiti contratti o di pagamenti che non sono in grado di onorare, spesso addirittura senza avere alcuna responsabilità diretta. Pensiamo che la politica oggi debba avere il coraggio di cambiare e di testare nuove pratiche se vuole conservare l'ambizione di essere un elemento in grado di trasformare la società".



Nei prossimi giorni saranno diffuse le informazioni utili su tutto il territorio provinciale ma nel frattempo chi volesse maggiori informazioni può scrivere alla mail sinistraitaliana.laspezia@gmail.com.