De Ranieri si dimette dal consiglio provinciale: "Sarò impegnato all'interno di Cambiamo!"

La Spezia - "L'incarico e le responsabilità che il ruolo di sindaco comportano spesso non si riescono a conciliare con altro. Per questo motivo, per onorare il mio mandato di sindaco di Ameglia e, soprattutto, per non rallentare il lavoro di un ente già martoriato dalla sciagurata riforma Delrio, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da consigliere provinciale, le quali saranno formalizzate a breve. Assicuro al presidente e amico Pierluigi Peracchini il massimo sostegno e rivolgo i migliori auguri per un proficuo lavoro ai miei colleghi consiglieri, per il bene di un territorio fragile e amato da tutti". Il primo cittadino di Ameglia Andrea De Ranieri annuncia così la decisione di lasciare la carica di consigliere della Provincia della Spezia. Nei mesi scorsi, nel periodo compreso tra la presidenza dell'ex sindaco di Follo Giorgio Cozzani e quella attuale del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, De Ranieri aveva ricoperto l'incarico di presidente reggente.



"In questo momento ritengo che la scelta migliore per l’ente e per i cittadini sia quella di lasciare il posto a chi potrà dedicarsi a questi impegni in maniera più proficua, proseguendo il buon lavoro iniziato – prosegue il sindaco – perché prossimamente, oltre a svolgere il compito di primo cittadino, sarò impegnato all'interno di Cambiamo!, nuovo partito di Giovanni Toti, a cui intendo dare tutto il mio supporto nel percorso di radicamento del territorio anche in vista delle prossime elezioni regionali".

"Ringrazio i colleghi sindaci e consiglieri comunali per la fiducia, è stata un'esperienza forte e avvincente - conclude De Ranieri - perché affrontare i gravi problemi del territorio senza risorse economiche è la madre di tutte le sfide politiche".



Al posto di De Ranieri dovrebbe essere pronto a subentrare Alessandro Rosson, esponente della Lega.