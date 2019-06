De Ranieri insiste: "Salt tagli i pedaggi durante i lavori sulla Variante"

La Spezia - Il Presidente della Provincia Andrea De Ranieri pone nuovamente all’attenzione del concessionario gestore dell’autostrada A12 il taglio dei pedaggi nel tratto che attraversa il nostro territorio, particolarmente alla luce dei disagi scaturiti con il cantiere del tunnel di Marinasco.

"Già in occasione delle riunioni preparatorie delle scorse settimane la Provincia, a nome di tutti i Sindaci, aveva chiesto a Salt il taglio dei pedaggi per il periodo coincidente con la parziale chiusura del tunnel di Marinasco, fondamentale arteria alternativa all’autostrada per collegare la Val di Vara al resto del territorio. Oggi siamo al dunque: i lavori sono iniziati e così i disagi per decine di migliaia di nostri concittadini. Tutte le Istituzioni e le Società coinvolte nell’organizzazione di questo cantiere hanno contribuito ad alleviare il più possibile gli effetti di questa interruzione della viabilità; Salt, invece, tace e questo non va certamente bene", dichiara De Ranieri.

"Ho deciso di reiterare la richiesta a Salt con una puntuale istanza che chiederò a tutti i Sindaci della nostra Provincia di sottoscrivere. Auspico che il concessionario autostradale voglia immediatamente accogliere una motivata richiesta, corale e unitaria, espressione dei bisogni di tutta una comunità e delle sue Istituzioni: i pedaggi delle tratte che attraversano il nostro territorio devono essere tagliati e con la massima urgenza e sollecitudine", prosegue il Presidente della Provincia.

"Già nella giornata di domani, giovedì, la segreteria della Presidenza della Provincia prenderà contatto con tutti i Sindaci coinvolti per organizzare la sottoscrizione del documento così da assicurarne l’invio a Salt già entro i primissimi giorni della prossima settimana. Confido che Salt non vorrà sottrarsi dal sostenere concretamente un territorio come il nostro che da moltissimi anni le assicura cospicui introiti", conclude De Ranieri.