De Luca chiede che sia intitolata una via o una piazza di Cadimare a Giovanni Faggioni

La Spezia - Con un’interpellanza presentata al sindaco della Spezia, il consigliere comunale Luigi De Luca, capogruppo di Spezia Vince con Peracchini sindaco, e diversi cittadini di Cadimare con una raccolta di firme, chiedono all'amministrazione di intestare una via o una piazza a Cadimare in favore di Giovanni Faggioni affinché rimanga ai posteri memoria per l’impegno e il lavoro che ha profuso sul territorio.



Giovanni Faggioni è nato il 26 ottobre 1890 ed è deceduto il 22 giugno 1970 e per tutta la vita è stato residente in Cadimare.

Faggioni è stato l'unico deportato in data 22 novembre 1944 del paese di Cadimare dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Fu per un breve periodo internato, con molti altri, al 21° Fanteria dove subì percosse ed angherie di ogni genere e fu trasferito, nel dicembre 1944, a Genova con una motozattera e rinchiuso nel carcere di Marassi. Nel febbraio/marzo 1945 fu caricato su un treno, nel vagone carro bestiame, con destinazione Bolzano. Il treno trovò la linea ferroviaria interrotta per cui dopo una sosta di qualche giorno a Fornoli, ritornò a Genova. Faggioni fu di nuovo imprigionato a Marassi. Il 24 aprile del 1945 il carcere di Marassi fu aperto dai Partigiani ed il 25 Giovanni Faggioni lasciò il carcere ed arrivò a Cadimare il 2 maggio 1945 in condizioni molto precarie, pesava 30 chili.

Rimessosi in salute, dopo qualche mese, riprese la precedente attività imprenditoriale.

Giovanni Faggioni fu un maestro d'ascia ed un imprenditore; operò per molti decenni nell'omonimo cantiere navale in Cadimare, assumendosi gravose responsabilità in centinaia di operazioni di alaggio e varo ed altre attività lavorative molto impegnative e umane generando opportunità di lavoro, di reddito, di apprendimento e di crescita professionale per molte decine di persone prevalentemente abitanti nei paesi di Cadimare e di Marola.