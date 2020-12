De Benedetto: "Solidale con Licari, politicismo ha perseguito dinamiche autoreferenziali"

La Spezia - "Esprimo la mia personale solidarietà ad Andrea Licari, giovane rappresentante della sinistra spezzina, per le battaglie che ha sostenuto in difesa del territorio e per l’impegno con cui ha costantemente rappresentato le grandi questioni sociali che hanno riguardato la provincia spezzina. Spiace che il politicismo di alcuni attori politici abbia preferito percorrere dinamiche meramente autoreferenziali e chiaramente distanti dallo spirito condiviso con cui stiamo rilanciando l’unità del campo progressista". Così Nicola De Benedetto, membro della segreteria regionale di Sinistra Italiana, che aggiunge: "Ricordo a tutte le formazioni politiche del centro-sinistra che ciò che rende plausibile il nostro campo da gioco è la coerenza con cui sapremo percorrere valori comuni, preservando le indicazioni che arrivano dai cittadini. Spero che Andrea Licari continui coerentemente la sua attività politica, consapevole che il valore della sua attività in consiglio provinciale è stato riconosciuto ed apprezzato da tutti coloro che hanno avuto l’onore di collaborare con lui".