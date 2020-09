De Benedetto: "Inquadramento sanitario dell'epidemia priorità oltre ogni dialettica elettorale"

La Spezia - "Siamo tutti desiderosi che riaprano le scuole, perché è trascorso troppo tempo dall’interruzione delle lezioni e gli studenti hanno l’esigenza di ristabilire un rapporto normale con la quotidianità sociale e didattica a cui erano abituati.

Non è pensabile però non tener conto dell’imprevista impennata dei contagi che sta riguardando la provincia spezzina, andando peraltro a sovrapporsi al delicatissimo momento elettorale previsto per la prossima settimana". Un'altra voce della politica locale, quella di Nicola De Benedetto, membro della segreteria regionale di Sinistra Italiana, per commentare il tema del momento: "Il presidente Toti e il Sindaco Peracchini valutino attentamente l’eventualità di posticipare le aperture degli istituti scolastici, perché il contenimento del contagio e l’efficiente inquadramento sanitario del fronte epidemiologico sono ora la priorità della nostra provincia. Quest’indicazione è da leggersi oltre la dialettica elettorale, perché è unicamente rivolta alle criticità che emergono dall’analisi della situazione corrente".