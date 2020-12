Day hospital oncologico, Linea condivisa: "Necessaria soluzione strutturale"

La Spezia - "Una tenda riscaldata è stata installata nel giardino prospiciente il Day Hospital oncologico del Sant'Andrea. È doveroso, per prima cosa, ringraziare Lorenza Zanoni. Una donna caparbia e coraggiosa. Una paziente oncologica che da quest'estate si batte con energia per i diritti suoi e per quelli di chi, come lei, sta lottando contro il cancro e viene, purtroppo e fin troppo spesso, trascurato o maltratto da questa ASL e da chi governa la Regione. La collaborazione sinergica tra l'ex Consigliere regionale spezzino Francesco Battistini e l'attuale Capogruppo di Linea Condivisa sta dando i suoi buoni frutti. Un piccolo, importante, risultato è stato ottenuto. Siamo però consci del fatto che una tenda riscaldata possa essere solo un palliativo temporaneo e lo abbiamo ben specificato nella lettera che il 3 Dicembre scorso abbiamo inviato ai vertici di ASL5 con l'obiettivo di sollecitare il loro intervento". Lo si legge nella nota diffusa da Linea condivisa La Spezia.

"Speriamo però che della provvisorietà della soluzione ne siano consci anche i dirigenti di ASL5, il Commissario Troiano, il Presidente Toti e il Sindaco della Spezia, Peracchini. Dovessero dimenticarlo o volessero cercare di eludere la questione ci penseremo noi. Una tenda va bene in emergenza ma qui non scoppia alcuna bomba, non ci sono guerre né siamo in un campo di battaglia. È necessario approntare una soluzione strutturale concreta, seria, confortevole e che sia davvero dignitosa. In tal senso abbiamo depositato una interrogazione in Consiglio regionale. Ne chiederemo conto in Aula con tanto di specifiche sulla soluzione che si intende adottare e di tempistiche di realizzazione. Eravamo, siamo e saremo sempre al servizio della nostra comunità", concludono da Lc.