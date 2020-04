Dalle opposizioni un consiglio: “Stop al cantiere di Montepertico e Piaggi si confronti”

La Spezia - "Molti cittadini di Montepertico hanno manifestato la loro contrarietà alla realizzazione di un parcheggio al posto di una bella area verde, ubicata nel quartiere e fruita da famiglie residenti e proprietari di cani. Abbiamo segnalato le preoccupazioni all’amministrazione e chiesto una riunione urgente. Ma questa ha pensato bene dopo poche ore di mettere in moto le ruspe, mandarle nel quartiere, e con un blitz cominciare a cancellare l’area". Così tutti i capigruppo di minoranza del consiglio comunale spezzino: da Marco Raffaelli (Pd) a Guido Melley (LeAli a Spezia), da Federica Pecunia (Italia Viva) a Lorenzo Forcieri (Avanti Insieme), passando per Paolo Manfredini (Psi), Massimo Lombardi (Spezia Bene Comune), Luigi Liguori (Spezia Bella, Forte e Unita) e Donatella Del Turco (M5S): "I lavori del consiglio comunale e delle commissioni sono stati fermati, ma il lavorio del sindaco per togliere altro prezioso ed utilizzato verde alla periferia di turno ha continuano sottotraccia. Chiediamo al sindaco ed all’assessore Piaggi di disporre uno stop al cantiere, sino a quando non saranno forniti tutti i chiarimenti del caso ai residenti del quartiere ed ai consiglieri in Commissioni. Non si può procedere all’eliminazione di un polmone verde senza un confronto chiaro e trasparente a tutti i livelli, e recando un torto ai cittadini".