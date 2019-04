Dalla Spezia al Monte Bianco in bici per promuovere i valori di Più Europa

La Spezia - L’8 aprile alle 11, partirà da Corso Cavour, largo Cafferata, davanti a Zara, in vista delle Elezioni Europee, la grande avventura di Più Europa Alpi. Si tratta di un lungo viaggio in bicicletta di 47 giorni attraverso i territori montani della circoscrizione nord ovest. A compiere questa impresa sarà Stefano Morcelli, 27 anni, coordinatore del gruppo Più Europa Alpi. Percorrerà 2500 Km a tappe partendo dalla nostra città, per arrivare a Courmayeur dove scalerà il monte Bianco, la cima più alta d'Europa. "Questo viaggio, spiega Stefano, è per portare i valori della centralità del tema ambientale, della partecipazione, della speranza e fiducia nel futuro, caratteristici di Più Europa, in luoghi lontani dai centri urbani. Le tappe in Liguria saranno Corniglia, Mattarana, Varese Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Torriglia, Genova, Sassello, Cairo Montenotte, Finale Ligure".