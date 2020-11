Dall'opposizione in coro: "Nuovo assessore annunciato da Pucciarelli conferma che la città non ha un sindaco"

La Spezia - "Dopo esser stati per due mesi a leggere i gossip sulla nomina del futuro assessore alla sanità ed alla sicurezza del nostro Comune, ora veniamo a sapere non dal sindaco, ma dal capo del partito della Lega in Provincia il nome di chi ricoprirà quel ruolo". Non tardano i commenti da parte dei consiglieri d'opposizione a proposito della nomina di Filippo Ivani ad assessore alla sicurezza e alla sanità del Comune della Spezia, annunciata in una nota stampa dalla senatrice Stefania Pucciarelli: "Siamo passati dalla possibilità di ritrovarci Eretta, un sarzanese che però almeno opera nella sanità per professione, alla scelta di un giovane della Val di Vara che, a leggere il curriculum tratteggiato dalla stampa, nulla sembrerebbe aver a che fare con l’importante settore che dovrebbe gestire. Ma possibile che non vi fosse la disponibilità di una figura di riferimento nel nostro Comune, con un minimo di preparazione ed esperienza su uno dei temi cruciali per la fase che viviamo e per il futuro della città?" La nota porta la firma di Marco Raffaelli, Luca Erba, Partito Democratico, Guido Melley, Roberto Centi, del gruppo LeAli a Spezia, Donatella Del Turco e Jessica De Muro per il Movimento 5 Stelle, Federica Pecunia e Dina Nobili per Italia Viva, Massimo Baldino Caratozzolo, consigliere del Gruppo Misto, Paolo Manfredini, consigliere del PSI, Luigi Liguori, della lista Spezia Bella, Forte e Unita e Massimo Lombardi, per Spezia Bene Comune: "D’altronde si tratta della salute degli spezzini, non proprio una cosuccia!

Anche se comprendiamo bene che far parte della giunta Peracchini ed avere a che fare con la triade Troiano, Bancheri, Massei non invogli affatto a farsi avanti. Insomma, un’altra vicenda di questa amministrazione si chiude tristemente. Sotto la padronanza della Lega. Una vicenda dalla quale, in ultima analisi, emerge ancora l’inconsistenza del sindaco, che si fa dettare l’agire amministrativo della nostra città da singoli esponenti di partito, perfino negli annunci ufficiali".



Sulla medesima falsariga gli interventi di Antonella Franciosi, in qualità di coordinatrice provinciale Italia viva La Spezia, e Corrado Mori, responsabile del partito di Renzi nel comune capoluogo e nel Golfo: "Apprendiamo dalle parole di Stefania Pucciarelli della nomina di un nuovo assessore alla Spezia. È quindi proprio la senatrice leghista che ci conferma quanto noi sappiamo da tempo, cioè che la nostra città non ha un sindaco. Peracchini non esercita la sua funzione da mai, funge semplicemente da testa di legno per chi è più potente di lui, un prestanome che lascia decidere dei destini della nostra città, oggi, alla forte di turno. E allora non ci resta che ringraziarla senatrice, per la schiettezza della sua dichiarazione. I complimenti per la scelta dell'assessore glieli faremo semmai più avanti, se questo suo nuovo rampollo darà miglior prova di sé, o almeno una qualche prova di esistenza in vita, rispetto a quello spedito in Regione.

Non che ci voglia molto".