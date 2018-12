Dall'opposizione: "Peracchini e la maggioranza votano contro l'elettrificaizone delle banchine"

La Spezia - “Nell’ultima seduta di consiglio il sindaco Pierluigi Peracchini e la sua maggioranza hanno superato se stessi. Presi dallo spirito di contrapposizione non solo con i loro (ex) alleati Guerri e Caratozzolo, ma anche con noi rappresentanti delle opposizioni, Peracchini e compagni hanno votato contro alla nostra proposta - messa nero su bianco - di portare avanti il progetto dell’elettrificazione delle banchine portuali, peraltro avviato da precisi accordi tra Comune e Adsp nel 2017 e sostenuto dallo stesso Peracchini non più tardi di un anno e mezzo fa in campagna elettorale". Lo affermano i capigruppo di minoranza Melley (LeAli a Spezia), Pecunia (Pd), Manfredini (Psi), Lombardi (Spezia bene comune) e Liguori (Spezia bella, forte, unita) commentando l'esito della seduta di consiglio comunale di ieri sera (leggi qui).



"Da tempo chiediamo un pubblico confronto con il Comune e l’Autorità portuale da un lato, le forze economiche e sociali e la cittadinanza tutta dall’altro per valutare non solo gli investimenti infrastrutturali legati al comparto (nuovo molo, stazione marittima...), ma anche le ricadute economiche ed occupazionali sul territorio e gli effetti sul piano della qualità ambientale per il Golfo ed i quartieri confinanti con il porto: confronto da tempo disatteso in primis dal sindaco Peracchini che, oltre a non aver ancora trovato il tempo per presenziare alla Commissione sul Waterfront richiesta da mesi, si è ben guardato sino ad ora da organizzare un forum aperto alla cittadinanza su un tema così importante. Motivo di questa scelta? Il fatto che tra qualche anno (minimo 7-8 anni) le navi da crociera saranno alimentate a Gnl e dunque non servirebbe far realizzare una apposita centralina Enel a cura dell’Adsp. Non c’è che dire. Come regalo di Natale i cittadini della Spezia si meritavano ben altro: e gli abitanti dei quartieri confinanti con il porto crociere sentitamente ringraziano".