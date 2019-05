Da Pegazzano: "L'Estate spezzina non sia solo centro città"

Anche nei quartieri storici sono aumentati i turisti: "Biassa porta delle Cinque Terre ha visto incrementare molto le strutture recettive".

La Spezia - "Abbiamo appreso dalla stampa che l’amministrazione comunale sta pensando ai contenuti che dovranno caratterizzare l’Estate Spezzina 2019. La nostra citta è sempre più una città turistica e tale fenomeno coinvolge anche le periferie. Il quartiere di Pegazzano, oltre ad offrire luoghi caratteristici che sanno trasmettere profonda tranquillità, come l’angolo occultato del faro proprio sopra al campo che tutti chiamavano “Montetto”, ci regala aree come anche le “piazzette” da sempre utilizzate per animare le estati dei pegazzanesi". E' Marco Imberciadori, segretario del circolo PD di Biassa-Pegazzano, a porre il tema: "Non possiamo non ricordare Biassa, antico borgo che rappresenta la porta d’ingresso del Parco Nazionale “Cinque Terre”, che ha conosciuto un forte sviluppo turistico grazie anche all'incremento di strutture ricettive. Proprio per questo chiediamo che anche nei quartieri di Pegazzano e Biassa possano venire organizzati spettacoli di intrattenimento capaci di coinvolgere sia gli abitanti sia i sempre più numerosi turisti".