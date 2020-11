Da Orlando emendamento per piano pluriennale assunzioni arsenali e stabilimenti militari

La Spezia - Un piano pluriennale di assunzioni per gli arsenali e gli stabilimenti militari. Questo è quanto prevede un emendamento alla Legge di bilancio presentato dal vice segretario nazionale del Pd Andrea Orlando, al fine di assicurare la funzionalità e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del ministero della Difesa e in particolare di arsenali, poli di mantenimento, stabilimenti e centri tecnici militari a carattere industriale dipendenti dalle forze armate, quali strutture strategiche di supporto al mantenimento in efficienza di mezzi ed equipaggiamenti.

Se l’emendamento venisse approvato a Spezia arriverebbero 138 assunzioni da subito. Interessati al piano di assunzioni sarebbero anche Aulla, Piacenza, Brindisi, Augusta, Piacenza e Terni.

“Un piano di assunzioni è necessario per rimettere in condizioni operative accettabili l’arsenale e scongiurare la perdita di know how specialistico e d’incapacità industriali. Mi auguro che con il sostegno di tutti questo emendamento possa essere approvato, per ridare una boccata d’ossigeno ai nostri arsenali e poli di mantenimento”, ha commentato.