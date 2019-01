Da Arcola a Vernazza, diciotto comuni al voto

Saranno chiamate alle urne circa 45mila persone. Nove nuovi sindaci anche in Val di Vara.

La Spezia - Si voterà il 26 maggio e non ci saranno ballottaggi. Queste le due certezze della tornata elettorale che nelle prossima primavera porterà al rinnovo di 18 amministrazioni comunali spezzine. Una provincia che dopo gli ultimi ribaltoni del capoluogo e più recentemente a Sarzana attende conferme o sorprese in particolare dalla Val di Magra e dalle Cinque Terre. Intorno all'ex feudo del centrosinistra ora guidato da Cristina Ponzanelli, andranno alle urne Arcola – terzo comune della provincia con 10.500 abitanti – Castelnuovo Magra, Vezzano Ligure e Bolano, oggi tutti a guida Pd ma insidiati dalla coalizione arancione di Toti. Per quanto riguarda i borghi patrimonio Unesco, la partita si giocherà a Vernazza e Monterosso, entrambe a guida centrosinistra ma con il paese guidato da Emanuele Moggia che potrebbe diventare altro terreno di scontro dall'esito incerto.



Saranno chiamati a rinnovare amministrazioni e consiglio comunali anche gli abitanti di Framura, Bonassola e Deiva Marina (le prime due guidate dal centrosinistra, l'ultima in mano al centrodestra) mentre per quantità di comuni coinvolte sarà la Val di Vara ad essere maggiormente interessata dalle prossime elezioni. Si rinnoveranno infatti ben nove sindaci a Varese Ligure, Maissana, Sesta Godano, Carrodano, Riccò del Golfo, Pignone, Rocchetta Vara, Calice al Cornoviglio e Follo. Tutti, come i precedenti, sotto i quindicimila abitanti quindi non saranno previsti ballottaggi.



In tutto saranno chiamati alle urne poco più di 45mila aventi diritto su una popolazione interessata di quasi 56mila, fra questi ci sarà anche la consueta schiera di candidati fra liste civiche più o meno connotate con centrodestra e centrosinistra, e il Movimento 5 Stelle che come di consueto correrà da solo. Fra coloro che non potranno ricandidarsi per aver raggiunto il numero massimo di mandati spiccano infine il sindaco uscente di Vezzano Ligure Fiorenzo Abruzzo e quello di Follo Giorgio Cozzani.