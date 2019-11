Curetti, Mazzolani e Quattrone: "Caratozzolo non ci rappresenta"

La Spezia - Ci troviamo, nostro malgrado, a doverci nuovamente occupare di Baldino Caratozzolo a seguito di alcuni articoli usciti sulla stampa nelle ultime settimane - al fine di sottolineare ancora una volta che questo signore non rappresenta e non può rappresentare la lista civica "Per la Nostra Città con Giulio Guerri", dalla quale si è dissociato da mesi, pubblicamente e irreversibilmente, con la personale, ufficialmente dichiarata e praticata decisione di passare all'opposizione (dopo essere divenuto consigliere comunale grazie ai voti di Giulio Guerri e della lista civica da questi fondata e rappresentata e che porta il suo nome, nonché grazie all'apparentamento con Peracchini, che ha consentito a Caratozzolo di beneficiare, da non eletto, del ripescaggio).

Il gruppo consiliare "Per la Nostra Città con Giulio Guerri", espressione elettiva dell'omonima lista civica, che è una forza dell'attuale maggioranza comunale, è a sua volta un gruppo consiliare di maggioranza. Il fatto che Caratozzolo - nell'attesa che si risolva l'inammissibile assurdità da lui creata, che vede un esponente dell'opposizione permanere formalmente in un gruppo di maggioranza - approfitti di questa situazione per continuare ad occupare negli organismi consiliari (comprese le commissioni, dove sono previsti i gettoni di presenza) le posizioni che spettano al nostro gruppo, disattendendo quello che avrebbe dovuto fare e che si era impegnato a fare già dallo scorso mese di marzo (ossia iscriversi al gruppo misto), è una cosa palesemente deprecabile, che non deve creare confusione nell'opinione pubblica.

Visto il comportamento del sig. Caratozzolo ci pare a questo punto inutile rinnovargli il nostro invito a quello che sarebbe un semplice atto di dignità, ma chiediamo che questa verità non sia negata dagli organi di stampa ai cittadini.



A nome della lista civica "Per la Nostra Città con Giulio Guerri"

Fabio Curetti

Cristina Mazzolani

Emanuela Quattrone