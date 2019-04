Cucciniello: "Apparentamento Guerri-Peracchini fu grande errore"

Il portavoce dei Comitati Spezzini: "Pensare che il centrodestra portasse avanti politiche in favore dell'ambiente equivaleva ad illudersi".

La Spezia - I Comitati Spezzini non si schierano con nessuno dei due contendenti in quanto ritiene che l'apparentamento con Peracchini fu un grande errore."Pensare che il centrodestra portasse avanti politiche in favore dell'ambiente a cominciare, per esempio, da uno stop all'ampliamento del porto equivaleva ad illudersi". Così Corrado Cucciniello interviene sulla querelle politica del momento: "Con la questione Enel poi si é superato. A Guerri siamo peró riconoscenti di averci convintamente sostenuto nell'annosa lotta contro la riapertura di Saturnia (scenario non definitivamente scongiurato). Guerri fu l'unico che ci contattó e che collaboró con noi nella preparazione e nell'organizzazione di diverse assemblee pubbliche dedicate".