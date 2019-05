Cresce ancora il turismo in provincia, grazie al capoluogo

La Spezia - “La Regione Liguria ha reso noti i dati sugli afflussi turistici dei primi 3 mesi dell’anno in Liguria e La Spezia è la provincia che registra incrementi sempre significativi segnando, anche in questo primo trimestre, un + 2.4% riferito alle presenze e un +12,67 % riferito a turisti che arrivano alla Spezia”, dichiara l’Assessore al Turismo Paolo Asti. “A questi dati vanno aggiunti gli arrivi delle navi da crociera, che non sono compresi. La nostra amministrazione esercita e deve esercitare fra i Comuni del Golfo un ruolo di capofila così che il turismo assuma sempre più i valori di un’economia capace di generare ricchezza per il territorio”, dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

“Un risultato per nulla scontato – prosegue Asti - visto il grande exploit della passata stagione che nello stesso periodo del 2018 segnava invece un + 5.65% per le presenze e un +38,32 % per gli arrivi. Un trend positivo, dunque, a riprova che la strada intrapresa soprattutto sulla destagionalizzazione dell’offerta turistica elaborata anche con le associazioni di categoria, con le quali ci confrontiamo costantemente, sia quella giusta. Si tratta infatti di percentuali riferite ad un periodo dell’anno non certo favorevole per il nostro territorio e soprattutto non tengono ancora conto del recente Ponte Pasquale che ha visto una presenza di turisti davvero considerevole. Ora – conclude l’assessore al turismo - analizzeremo con attenzione ogni singolo dato capire meglio le dinamiche e strutturare una offerta turistica sempre più all’altezza. Un’offerta globale che sarà vincente solo se avremo la capacità di superare i confini comunali e sfruttare al meglio tutte quelle opportunità che il turismo può offrire.”