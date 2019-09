Cremolini al fianco del neo ministro Provenzano. Il grazie a Orlando: "Un politico che pensa al futuro"

La Spezia - Laura Cremolini, collega spezzina, già alla guida dell'ufficio stampa di Andrea Orlando quando era ministro della giustizia, lavorerà nella medesima veste al fianco di Peppe Provenzano, neo Ministro del Sud e della coesione territoriale. "Tornare a lavorare per il Governo del mio Paese è un'emozione grandissima e un onore rinnovato - scrive Cremolini -. Un onore che ho già condiviso con Andrea Orlando, con il quale tutta questa meravigliosa esperienza è iniziata e al quale devo una possibilità che mai avrei osato immaginare. Ha avuto fiducia in me, mi ha affidato responsabilità, mi ha insegnato quasi tutto quello che so. È un politico di cui andare orgogliosi, con capacità di visione. Andrea lavora pensando al futuro, non a se stesso. Lo ha dimostrato anche nelle scorse ore, mettendo in pratica il tanto declamato rinnovamento delle classi dirigenti, decidendo di non sedere al tavolo del Consiglio dei Ministri.

Il mio lavoro è proseguito con Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato, a cui sono infinitamente grata per l’esempio quotidiano di professionalità che mi ha dato.

Da oggi lo condividerò con Peppe, che mi ha fatto riprendere un cammino che ormai, lo so davvero, è la mia strada".