Craxi, Bufano (Pd): "La Lega ha cambiato idea come sui meridionali?"

La Spezia - "Ritengo sinceramente che Bettino Craxi meriti di essere, pur dialetticamente, ricordato come uomo di governo a dispetto delle responsabilità anche penali di cui si è macchiato in un epoca in cui difficilmente si troverebbe qualcuno senza peccato legittimato a scagliare la prima pietra, ed il finanziamento illecito ai partiti costituiva la regola per tutti. Ciò che mi incuriosisce è la posizione che assumerà la Lega dinanzi alla proposta di dedicare a Craxi una targa presso l'ex Cinema Odeon. Già, perché la Lega fu fra i soggetti politici del tempo più 'esuberanti' nell'accanirsi contro Craxi e nel bollarlo come campione della vecchia politica, centralistica, affaristica e corrotta". Lo afferma Paolo Bufano, ex segretario del Ppi spezzino nonché esponente del Partito democratico.

"Ricordo in particolare che nel 92 Bossi rinfaccio' a Craxi di aver chiesto invano l'appoggio della Lega per insediarsi a Palazzo Chigi - continua - e di ripetere poi "sciocchi e triti luoghi comuni circa la pretesa attività distruttiva della Lega nei confronti dell'unità italiana", e attribuendogli infine "il privilegio specialissimo di possedere una 'nomenklatura' che gode in grande maggioranza della cittadinanza onoraria di Tangentopoli, e che adesso sta facendo politica in galera...". Questa la posizione della Lega su Craxi nel 1992. Chissà ora cosa ne pensano? Magari hanno cambiato idea, come sui terroni per i quali invocavano il risveglio di Etna e Vesuvio ma di cui oggi si pretende di garantire la rappresentanza con una classe politica girovaga, raccogliticcia e dagli opachi connotati".