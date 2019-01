Cozzani: "Dobbiamo continuare ricostruzione della Provincia"

Eletto il nuovo consiglio provinciale: sei seggi al centrodestra, quattro al centrosinistra. Tutti i numeri dello spoglio.

La Spezia - Con 62 schede a favore e 13.478 voti ponderati Simone Sivori, sindaco di Zignago, è il primo consigliere provinciale eletto, seguito da Domenico Mori (36 schede e 11.946 voti ponderati). Dietro ai due neo consiglieri del centrosinistra c'è il sindaco di Ameglia, Andrea De Ranieri, che guida il plotoncino del centrodestra con 55 schede a favore e 8.772 voti ponderati. Seguono via via tutti gli altri eletti, tra i 6.231 voti ponderati di Francesco Ponzanelli e i 3.759 di Andrea Licari.

Sono i risultati ufficiali del voto che si è svolto ieri per il rinnovo del consiglio provinciale, dove, per la prima volta nella storia, il centrodestra conquista la maggioranza, piazzando sei consiglieri in aula contro i quattro del centrosinistra. I rapporti di forza rispetto all'assemblea precedente rimangono invariati, e questo è piuttosto sorprendente, visto che molti pensavano che ci fossero le condizioni per un vero e proprio cappotto. I due Comuni più popolosi - La Spezia e Sarzana - sono infatti nelle mani del centrodestra e i voti espressi dai loro sindaci e dai loro consiglieri hanno un peso decisamente maggiore rispetto a quello degli esponenti delle amministrazioni medio-piccole.



All'interno del centrodestra sorprende l'exploit dei tre esponenti dell'area Popolare (Ponzanelli, Solari e Gianstefani) capaci di centrare l'en plein e di relegare tutti i candidati della Lega (Rosson, Podestà e Guglielmone) al ruolo di spettatori. Grande risultato dei costiani, certo, ma anche la strategia leghista di distribuire i voti ha giocato a sfavore. Tris di eletti anche per l'area totiana e forzista, vero traino del centrodestra a livello locale: oltre a De Ranieri, anche Patrizia Saccone e Andrea Biagi (entrambi consiglieri comunali del capoluogo) hanno centrato un ottimo risultato.



"Formulo nuovamente il mio ringraziamento agli ex consiglieri provinciali uscenti - ha detto questa mattina il presidente della Provincia, Giorgio Cozzani - con i quali ho condiviso un anno e mezzo circa del mio mandato di presidente. E’ stata un’esperienza molto soddisfacente: insieme abbiamo posto le basi per il rilancio della Provincia e abbiamo affrontato e risolto moltissimi problemi di natura amministrativa che, da tempo, stavano impaludando l’operatività dell’ente. A loro tutti auguro il meglio sia sul piano personale sia per la loro attività politica.

Ai nuovi consiglieri provinciali eletti rinnovo le congratulazioni e do il mio “benvenuto” in Provincia; confido nel comune spirito di collaborazione e di lealtà che continuerà ad essere, per me, principio ispiratore anche per questo nuovo corso amministrativo. Come ho più volte ricordato lungo la precedente consiliatura, la Provincia non ha bisogno di essere terreno di scontro politico bensì essere “la casa dei comuni e dei cittadini” in cui si respiri forte sinergia e cooperazione tra tutte le aree politiche espresse nel consiglio. Ai nuovi colleghi consiglieri assicuro fin d’ora la mia piena disponibilità e tutta la mia tenace determinazione perché si possa continuare efficacemente nell’opera di ricostruzione e di rilancio del ruolo della Provincia a favore del benessere e dello sviluppo di tutta la nostra comunità provinciale".