Covid, Natale: "La Regione deve aiutare le attività dell'Umbertino colpite dall'ordinanza"

La Spezia - "Tamponi ancora in elaborazione, studi fantasma e personale che manca. Il quadro preoccupante della sanità nella nostra provincia. La Regione fa gravare l’incapacità della gestione della sanità sulle spalle degli operatori sanitari e dei cittadini. Mancano medici, infermieri, tecnici e Oss". Lo dichiara il neo consigliere regionale del Pd, Davide Natale, intervenendo per chiedere immediati correttivi all'amministrazione che ha visto alla sua guida la conferma del presidente ligure Giovanni Toti.



"Il problema è strutturale e non solo legato all’emergenza Covid. Ovviamente l’emergenza cui stiamo assistendo aggrava la situazione. Bisogna da subito mettere in campo un piano occupazionale straordinario - prosegue Natale - per mettere in linea, anche l’Asl 5, con la media regionale operatori sanitari/abitanti. Alisa non può nascondere alla cittadinanza il monitoraggio epidemiologico che ha condotto (?) e i cui risultati hanno portato Toti ad individuare in città il quadrilatero (il quartiere Umbertino) all’interno del quale era vietato, addirittura, fermarsi. Dov’è questo studio? Non si può nascondere tale dato anche perché devono essere chiare le responsabilità. Infatti, da tale decisione si è generato un forte allarme sociale e ha procurato danni di immagine ed economici di non poco conto. La Regione deve fare la propria parte, aiutare quelle attività".

Davide Natale