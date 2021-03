Covid, Gagliardi: "Bene impegno governo per far ripartire settore cerimonie"

La Spezia - “Esprimo soddisfazione per l’approvazione di un mio odg che impegna il governo a introdurre regole chiare, in conformita’ con le linee del Comitato tecnico scientifico, per far ripartire il settore delle cerimonie uno dei piu’ colpiti insieme allo sport, alla ristorazione e al turismo”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “L’emergenza sanitaria di questi ultimi dodici mesi infatti ha gravemente pregiudicato questa categoria intorno a cui ruotano tante imprese, anche piccole, dai fotografi alle estetiste, dai parrucchieri agli organizzatori di eventi, dai fiorai ai ristoranti ai wedding planner. Solo con regole certe e chiare per la celebrazione delle cerimonie e degli eventi che seguono, il settore puo’ riprendere a lavorare in assoluta sicurezza permettendo alle aziende di recuperare l’anno perso”, conclude.