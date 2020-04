Covid-19, vertici Asl invitati a intervenire in consiglio comunale

Dopo una lunga trattativa in conferenza capigruppo la minoranza ha ottenuto la convocazione di una seduta straordinaria aperta con l'invito di Troiano, Banchero e Massei.

La Spezia - Dopo aver animato il Comitato ristretto dei sindaci della scorsa settimana, la gestione sanitaria dell'emergenza Covid-19 alla Spezia ritorna al centro del dibattito politico e amministrativo con la convocazione di una seduta straordinaria del consiglio comunale in seduta aperta per la serata di lunedì 4 maggio. Sono stati invitati a intervenire i rappresentanti della direzione Asl 5 nelle persone del commissario straordinario, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.





A richiederla sono stati i consiglieri Marco Raffaelli, Massimo Caratozzolo, Luca Erba, Dina Nobili, Guido Melley, Roberto Centi, Federica Pecunia, Luigi Liguori, Paolo Manfredini, Massimo Lombardi, Lorenzo Forcieri, Donatella Del Turco e Jessica De Muro, vale a dire l'intera platea dell'opposizione spezzina.

Dopo un lungo e acceso confronto nel corso delle ultime conferenze dei capigruppo la decisione è stata presa nel corso dell'incontro di ieri e l'orario di inizio del consiglio comunale che si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma Webex è stato fissato alle 21.