Covid-19, la lega sospende i gazebo elettorali

La Spezia - La Lega sospende tutti i gazebo elettorali "per rischio Covid-19. Fino al giorno delle elezioni il partito non terrà più gazebo in tutta la provincia per rispetto delle norme di sicurezza", si legge nella nota diffusa dai salviniani. "A causa della situazione legata ai nuovi contagi di Sars-Cov2 alla Spezia, la dirigenza provinciale della Lega ha deciso di non sostenere più i gazebo elettorali in nessuna piazza della provincia. La decisione è stata presa per mettere al primo posto la salute ed evitare il più possibile assembramenti, evitando così di esporre a pericoli cittadini e sostenitori", conclude la nota.