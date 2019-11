Costantini a Cenerini: "Messa in dubbio la mia integrità politica"

La Spezia - “Mi dispiace constatare il modo di confrontarsi del collega Cenerini, con il quale condividiamo la stessa parte dei banchi del Consiglio, nel dire inesattezze che sviliscano la serietà e integrità politica del sottoscritto” lo scrive in una nota il consigliere di maggioranza Umberto Maria Costantini in risposta alla nota dell’altro consigliere di maggioranza Fabio Cenerini ( clicca qui). Nella sua nota Costantini prosegue: “In quella da lui citata riunione con il sindaco non ero presente, non ho dato consenso ad alcun accordo, pur condividendo doverosamente il percorso, ma non per forza le idee sviluppate in tale circostanza. Vorrei ricordare che per la piazza é stato approvato il progetto di fattibilità, nella fase di progettazione definitiva si potranno apportare le opportune modifiche, condivise in maggioranza, per andare ad affinare le eventuali criticità. È buona norma , tra persone che si rispettino, essere trasparenti ed esporre in modo realistico i fatti, senza trasformarli per poi aver ragione a tutti i costi”.