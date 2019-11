Costantini: "Un silos in Piazza d'Armi e una navetta elettrica per Piazza Cavour"

Il capogruppo di La Spezia Popolare: "Non siamo disposti a rischiare un nulla di fatto per questa piazza, di non risolvere nemmeno un problema per protagonismo politico".

La Spezia - "È necessario fare chiarezza su di una cosa, la maggioranza, in Comune, non è solamente il consigliere Cenerini, che rappresenta se stesso ed eventualmente il suo gruppo, ma dall'insieme dei gruppi, con i loro rappresentanti che la compongono. Questa maggioranza ha un'idea di città, di sviluppo e di mobilità, che è più importante di un semplice grido "parcheggi"!". Parola di Umberto Costantini (il primo a destra nella foto, insieme a Tarabugi e Costa), capogruppo di La Spezia Popolare, che aggiunge: "È necessario, su piazza del mercato, portare avanti la progettazione proposta, che risolva la maggior parte delle criticità segnalate nel lungo percorso di partecipazione. Pensare a una ristrutturazione con tempi rapidi e interventi mirati, adeguamenti igienico-sanitari, funzionali e necessari".



Continua il consigliere del gruppo di Andrea Costa: "La mobilità programmata della piazza, presenta soluzioni alternative, incentrate soprattutto su un bus elettrico che passi al centro di essa, come richiesto dai commercianti stessi, che magari facesse spola dal centro a piazza d'Armi, dove si potrebbe realizzare un silos a 2-3 piani che sazierebbe una volta per tutte quella "fame" di parcheggi del centro città. È assolutamente fondamentale rispettare i tempi previsti per non perdere i finanziamenti, portare avanti il progetto condiviso dai commercianti e dalle associazioni di categoria, Confcommercio esclusa. Fare diversamente vuol dire mettere a repentaglio i suddetti finanziamenti: La Spezia Popolare non è disposta a rischiare un nulla di fatto per questa piazza, di non risolvere nemmeno un problema per protagonismo politico. Andiamo avanti, e risolviamo concretamente le problematiche che ci vengono sottoposte".