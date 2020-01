Costantini: "Inutili le barricate a Spezia sulla centrale, decide Roma"

La Spezia - “Quando il Sindaco Peracchini andrà a Roma il 27 gennaio ascolterà innanzitutto che cosa dira' in merito al progetto di Enel il governo giallo-rosso perché la politica energetica dell’Italia e il destino di Vallegrande si decide a Roma, non altrove.

Ricordo infatti, ancora una volta, che il governo sorretto dal Pd, Leu e Italia Viva ha l’ultima parola sulla centrale Enel della Spezia e mi auguro che lo stesso accoramento delle dichiarazioni di Italia Viva, partito di governo, si traduca in fatti concreti proprio alla riunione di lunedì prossimo.

È completamente inutile salire sulle barricate alla Spezia o in Regione perché Italia Viva e tutta la sinistra sono in opposizione, per poi magari far passare il turbogas perché a Roma governano.

Dal punto di vista politico e amministrativo alla Spezia è stato fatto tutto quello che era possibile per impedire il turbogas: la Giunta ha fatto una variante al Piano Urbanistico Comunale che è stata votata all’unanimità , come all’unanimità si è espresso il Consiglio Comunale.

La sinistra faccia seguire le parole ai fatti lunedì prossimo al vero tavolo dove si decide il destino di Vallegrande, al Ministero”.



Il capogruppo di Liguria Popolare Umberto Maria Costantini