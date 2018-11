Costa rilancia: "Giardini recintati, orari di apertura e chiusura"

Il consigliere regionale e comunale pronto a impegnarsi per un netto cambiamento: "Luoghi a tratti insicuri e impercorribili".

La Spezia - I giardini pubblici spezzini vanno recintati e aperti in determinate fasce orarie. Torna a ribadirlo Andrea Costa, capogruppo in Regione di Liguria popolare e consigliere comunale tra le file di La Spezia popolare. Un impegno lanciato nei mesi scorsi e che adesso l'ex sindaco di Beverino torna a proporre in occasione dello stanziamento, nel corso dell'ultima giunta regionale, di un milione di euro per la riqualificazione dei menzionati giardini pubblici della Spezia.



“Finalmente sarà possibile rilanciare l’area e restituirla alla città e ai cittadini in sicurezza – dichiara Costa -. Mi auguro questa sia anche l’occasione in cui si torni a discutere sulla mia proposta di recintare i giardini con una bella struttura, magari in stile Liberty, prevedendo orari di apertura e di chiusura come accade nel resto d’Europa e in altre città italiane. È fondamentale preservare al meglio questo gioiello nel cuore di Spezia”. Lecito quindi attendersi un impegno consiliare spezzino per portare questo significativo cambiamento nella gestione dei giardini pubblici del capoluogo.



“Parliamoci chiaro – conclude Costa -: troppo spesso i giardini storici sono teatro di bivacchi notturni, impercorribili a determinati orari, pericolosi per le famiglie. Con questi fondi verrà potenziata l’illuminazione, la videosorveglianza ma a mio parere non basta a garantire la sicurezza dell’area. Con La Spezia Popolare studieremo attentamente la fattibilità della recinzione e, in caso di esito positivo, ci impegneremo con forza a portare il progetto in consiglio comunale”.