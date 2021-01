Costa presidente della commissione Ambiente con voti unanimi

La Spezia - E' Andrea Costa il successo di Marco Tarabugi alla presidenza della II commissione consiliare competente in materia di Assetto territoriale, Ambiente, Traffico e mobilità, Qualificazione sistema urbano e Turismo. A proporre il nome del leader dei popolari è stato il consigliere di maggioranza Emanuele Corbani "sulla scia dell'esperienza maturata in Regione presiedendo la commissione analoga".



Pochi minuti dopo Costa aveva già ricevuto la parola per il saluto di rito grazie ai voti favorevoli di tutti i presenti: Ceragioli, Caratozzolo, Corbani, Del Turco, Erba, Forcieri, Guerri, Lombardi, Manucci, Melley, Nobili, Paita, Cenerini, Saccone, Tarabugi e Bianchini.

Unico astenuto lo stesso Costa.