Costa candidato, sarà capolista per 'Noi con l'Italia'

Il consigliere regionale e comunale pronto alla sfida del 4 marzo: "Possiamo ottenere un grande risultato".

La Spezia - "Affronterò con entusiasmo e passione questa nuova sfida elettorale che mi vede candidato alle prossime elezioni politiche del quattro marzo". Si apre così il messaggio con il quale Andrea Costa, consigliere comunale e regionale, annuncia di essere in corsa alle elezioni politiche marzoline. Sarà capolista per 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale 2, che va da Genova San Teodoro a Sarzana.



"In questo momento, in cui c'è un po' di stanchezza - ha scritto l'ex sindaco di Beverino -, ho solo il desiderio di ringraziare tutti gli amici, per il sostegno vero ed autentico che ho sentito attorno a me in questi giorni. Abbiamo messo in evidenza il nostro ruolo e la nostra presenza su tutta la Liguria; l’affermazione del nostro radicamento sul territorio. Ci aspetta un mese intenso e entusiasmante. Una grande campagna elettorale. Ci rimboccheremo le maniche, io per primo, convinto che si possa ottenere un grande risultato. C'è bisogno di ascolto, di politica a servizio dei cittadini, di vicinanza e di profondo rispetto. Queste devono essere le nostre coordinate".



In questi giorni la candidatura di Costa non era data per certa e si era addirittura palesata la possibilità di un'esclusione del politico spezzino per far spazio al segretario Udc Lorenzo Cesa.