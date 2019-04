Costa: "Tari più leggera, promesse mantenute"

La Spezia - “Rivolgo insieme ai miei colleghi di “La Spezia Popolare”, Marco Tarabugi e Umberto Costantini, un enorme plauso all’amministrazione guidata dal Sindaco Pierluigi Peracchini, all’Assessore Kristopher Casati, ma in particolare a tutti i cittadini spezzini per aver raggiunto un obiettivo incredibile: grazie al buon funzionamento del sistema di raccolta dei rifiuti, la TARI (tassa sui rifiuti) scende fino al 14%, realizzando promesse e previsioni espresse dalla Giunta comunale”: lo afferma il Consigliere Comunale di La Spezia Popolare, Andrea Costa.

“Durante la campagna elettorale lo avevamo promesso, poi ci siamo impegnati senza sosta affinché la città fosse più pulita e i tributi versati dai cittadini in materia di rifiuti fossero più equi. Per questo motivo aver ottenuto risultati così importanti rappresenta per noi una grande soddisfazione. - spiega il presidente di Liguria Popolare - Abbiamo raggiunto tali obiettivi grazie al lodevole lavoro svolto dall’amministrazione comunale, ma soprattutto grazie al contributo di tutti gli spezzini che hanno collaborato attivamente alla realizzazione di questo successo”.

“Quello di oggi è un traguardo importante non solo per la salvaguardia dell’ambiente, - prosegue il leader dei popolari liguri - ma anche per una città più pulita e un servizio migliore ai cittadini, con una sensibile riduzione dei costi, dopo anni di continui aumenti in bolletta. Un grande merito dell’Assessore Kristopher Casati che detiene le deleghe all’Ambiente e al ciclo di rifiuti e che, fin dall’insediamento di questa giunta, - conclude Costa - si è impegnato con passione e entusiasmo per raggiungere questi importati obiettivi legati tanto alla tutela ambientale quanto all’abbattimento delle tariffe sui rifiuti gravanti sui cittadini”.