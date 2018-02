Costa: "Ora una raccolta rifiuti al servizio del cittadino"

La Spezia - "Stamattina l'amministrazione comunale della Spezia ha presentato un'importante novità in materia di raccolta rifiuti: le isole zonali. Saranno quindici ed entreranno in funzione il 26 febbraio, il tutto accompagnato da una adeguata campagna di informazione. Un cambiamento importante, nel segno della flessibilità, che va incontro alle esigenze della cittadinanza senza fare mezzo passo indietro sul fronte della differenziazione dei rifiuti in fase di conferimento". Lo dichiara Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia-Genova), nonché consigliere comunale alla Spezia.



"L'introduzione delle isole - prosegue Costa - è un importante tassello che segue la logica di una raccolta rifiuti al servizio del cittadino, e non - come sembravano pretendere le precedenti amministrazioni - la logica del cittadino al servizio della raccolta rifiuti. Un plauso quindi al sindaco Pierluigi Peracchini, all'assessore al Ciclo dei rifiuti Kristopher Casati e a tutto Palazzo civico. Un grazie doveroso anche ad Acam - presente stamattina l'amministratore unico Garavini - per la disponibilità e l'impegno".