Costa (Noi con l'Italia): "Sette milioni per Spezia, ma il Pd si astiene"

Il consigliere regionale: "Per loro le logiche di partito vengono prima del bene del territorio".

La Spezia - Si è riunita stamattina in Regione la IV Commissione - Territorio e ambiente, presieduta dal consigliere regionale Andrea Costa (Noi con l'Italia – Liguria popolare). Tra i punti all'ordine del giorno, una variazione di bilancio che destina oltre 7 milioni e 600mila euro alla riqualificazione urbana della città della Spezia. La pratica ha visto il voto favorevole della maggioranza, l'astensione dei consiglieri del Partito democratico e il voto contrario degli esponenti del Movimento cinque stelle e del consigliere Francesco Battistini.



“Oltre sette milioni di euro per la Spezia e il Partito democratico, guidato dalla capogruppo Raffaella Paita, che fa? Si astiene! Incredibile come ancora una volta per il Pd il territorio e i cittadini vengano dopo gli interessi di partito e la campagna elettorale. Registriamo anche il no dei Cinque stelle: loro dicono sempre no a tutto. Contrario anche lo spezzino Battistini”, commenta il presidente Andrea Costa. La delibera in questione, sostenuta compattamente dalla maggioranza di centrodestra, instrada verso La Spezia sette milioni e 600mila euro per sostenere la riqualificazione di Piazza Beverini, di Via Diaz/Via Mazzini, di Piazza Chiodo, del mercato di Piazza Cavour e dei giardini storici, e ancora la realizzazione della passerella su Viale Italia e il restauro e la valorizzazione dell'ex Convento delle Clarisse. Il testo sarà discusso dal consiglio regionale il prossimo 6 marzo.