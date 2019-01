Costa (Liguria popolare): "Grande risultato, confermato nostro impegno al servizio della comunità"

La Spezia - Le elezioni provinciali tenutesi ieri hanno assegnato 6 consiglieri su 10 al centrodestra: tre di questi fanno parte di Liguria Popolare, il gruppo guidato dal consigliere regionale Andrea Costa. Antonio Solari, sindaco di Carro, Francesco Ponzanelli, consigliere comunale e capogruppo a Santo Stefano Magra, e Claudia Gianstefani, consigliere comunale a Lerici, tutti in quota La Spezia Popolare, saranno dunque consiglieri provinciali.



“Un trionfo per la nostra famiglia popolare - spiega Costa, presidente di Liguria Popolare - che ha triplicato la sua presenza all’interno dell’assemblea, certificando l’importanza del nostro progetto per il centrodestra ligure. Ringrazio gli eletti per il loro impegno, per la loro disponibilità a mettersi ancora una volta al servizio dei cittadini e per la loro passione, e ringrazio gli oltre 70 amministratori locali che hanno creduto in questo progetto e sostenuto i nostri candidati.



“La famiglia di Liguria popolare - prosegue Costa - continua a crescere e a raccogliere risultati importanti. Questa esperienza civica, partita due anni fa con le elezioni alla Spezia, è un contenitore aperto a tutti coloro che vogliono mettere al centro il bene comune e le esigenze dei cittadini”.



“In politica non esistono traguardi ma solo nuove partenze. Nuova partenza significa impegnarsi, significa mettersi a disposizione della comunità e dell’amministrazione per cercare di dare risposta ai problemi della nostra provincia. Liguria Popolare sarà quindi ancora in cammino, con estrema lealtà, correttezza e responsabilità a beneficio di tutti i cittadini liguri”, conclude Costa.