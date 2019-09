Costa: "L'incontro con Papa Francesco è stato un grande dono"

La Spezia - Un incontro che è stato un grande dono: Andrea Costa presidente e consigliere regionale di Liguria Popolare ricorda con gratitudine i momenti trascorsi a Roma con il Santo Padre, in compagnia dei colleghi della squadra di calcio I Campioni del Cuore, nella giornata di ieri.



“È stata una grande emozione poter vedere e parlare con Papa Francesco – dice il consigliere regionale che è stato in Vaticano insieme agli altri amministratori che fanno parte della squadra dei Campioni del Cuore – gruppo del quale sono onorato di fare parte, e che ringrazio per avermi dato questa grande opportunità. Il mio riconoscimento va anche all’amico e collega in consiglio regionale Vittorio Mazza vero motore di questa bella iniziativa”.



“L’incontro con il Papa per me è stato un momento di profonda emozione e di grande crescita spirituale - aggiunge Costa –, credo che il messaggio che ci ha voluto trasmettere, nella sua semplicità, sia stato in grado di farci riflettere. Ci ha detto di non perdere mai l’amore per lo sport, lo spirito di amatorialità, perché quando lo si perde si “sporca”, e la sua dimensione di gratuità. Un’altra riflessione che mi ha particolarmente colpito è stata quella che ha fatto il Cardinale Angelo Comastri durante l’omelia: la vera partita da vincere è quella della vita, e la si può vincere seminando bontà, amore e carità”.



Quella romana è stata una giornata ricca di riflessioni e di momenti belli ed emozionanti, bagaglio che il consigliere regionale di Liguria Popolare ha portato con sé come arricchimento personale, insieme al plauso per l’iniziativa: “Sono convinto che l’esperienza nata con i Campioni del Cuore - conclude Costa – andrà avanti”.