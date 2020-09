Costa: "L'esperienza di questi cinque anni potrà continuare"

La Spezia - "Se mi aspettavo questo risultato? Giusto sottolineare la grande affermazione del presidente. Per quanto riguarda la nostra lista, coi dati comunque all'inizio, questa nostra proposta moderata aveva l'obiettivo di portare avanti la nostra esperienza nel consiglio regionale e mi pare che si possa dire che potrà continuare nella prossima legislatura: ora vediamo con quanti consiglieri. Sono convinto che il contributo che porteremo sarà assolutamente importante". Andrea Costa, leader di Liguria Popolare, presentatasi con Forza Italia e Polis all'appuntamento elettorale, commenta ai microfoni dell'emittente Primocanale i dati che stanno man mano uscendo dalle urne: "Il testa a testa con Bagnasco? Vediamo come andranno le preferenze. Abbiamo cercato di creare le condizioni affinché ognuno di noi potesse portare il miglior contributo possibile: unire anziché dividere, credo che questo rappresenti il tentativo di stare insieme. Ho sempre pensato che il rafforzamento dell'ala moderata sia un buon sostegno per tutto il centrodestra. Qui come nel nazionale".