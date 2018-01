Costa: `Il canto in aula della minoranza di centrosinistra allontana la gente dalla politica`

Il capogruppo di Liguria Popolare- Noi con l’Italia, Andrea Costa, condanna il “colpo di teatro” del centrosinistra che martedì mattina ha interrotto i lavori consiliare intonando “Bella ciao”.

La Spezia - Andrea Costa, capogruppo di Liguria Popolare-Noi con l’Italia stigmatizza il comportamento dell’opposizione consiliare di centrosinistra che martedì mattina ha intonato in aula “Bella Ciao”, determinando così la sospensione dei lavori consiliari. "I consiglieri regionali sono pagati, e anche bene, non per cantare, ma per lavorare seriamente, occupandosi dei problemi della gente. - dice - E questo si traduce nel varo di iniziative e leggi che hanno come obiettivo primario quello di andare incontro alle esigenze dei cittadini". Continua il consigliere: "Simili colpi di teatro, a mio avviso, contribuiscono ad allontanare ulteriormente i cittadini dalla politica e dalle istituzione in un momento in cui, invece,

sarebbe bene cercare di accorciare le distanze, per andare incontro a necessità e bisogni. – dice – Sono convinto che la gente non approvi simili sceneggiate: c’è bisogno di risposte concrete e serie ai problemi dei cittadini che , forse, si sentono un po’ presi in giro di fronte ad un’aula consiliare che si trasforma in un’arena". Conclude Costa: "Ritengo che la sala del Consiglio regionale sia un luogo di lavoro, dove ci si confronta e si discute civilmente, con toni rispettosi seppur con posizioni legittimamente diverse. Le proteste accese e “colorite” casomai devono essere lasciate ad altri momenti, ad altri luoghi. Fatti come quelli d ieri alimentano l’antipolitica e la sfiducia nelle istituzioni: non ha ragione chi urla di più o chi fa il colpo di teatro più eclatante e la gente questo lo sa".