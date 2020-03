Costa Diadema, la Lega: "Non accada più". Toti: "Già ospitate quattro navi"

La Spezia - Sta assumendo i contorni del pasticcio politico la vicenda che riguarda il respingimento di Costa Diadema dalle coste liguri.

Da una parte ci sono il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, con l'annuncio di una ordinanza mai arrivata (leggi qui), e il presidente della Regione, Giovanni Toti, che quell'ordinanza l'ha bloccata appena in tempo, essendo seduto al tavolo tecnico col quale le Capitanerie di porto e il ministero dei Trasporti cercavano di arrivare a una soluzione per la nave italiana che da una settimana vagava per il Mar Tirreno in attesa di uno scalo che la accogliesse.

Dall'altra parte si collocano tutte le forze del centrosinistra cittadino, ma anche esponenti della comunità portuale e i due parlamentari leghisti, la senatrice Stefania Pucciarelli e il deputato Lorenzo Viviani. Uno scontro interno alla maggioranza cittadina e regionale che nasce anche in seguito alle esternazioni social del leader della Lega, Matteo Salvini, che domenica sera ha postato il videocomunicato dell'equipaggio di Costa Diadema accompagnato da queste parole: "Ai marinai di navi italiane non viene dato subito un porto dove attraccare, per altri invece i porti dovevano essere sempre aperti... Vi siamo vicini ragazzi!".



Un messaggio critico certamente rivolto al governo in carica, ma che - nemmeno tanto di striscio - finisce per colpire anche l'alleato ligure Toti e chi ne ha assecondato le decisioni. E le parole di Pucciarelli e Viviani non alleggeriscono certo la situazione: "La vicenda della Costa Diadema non deve mai più ripetersi. Capiamo le motivazioni alla base della decisione presa dal sindaco Peracchini sulla scorta di una situazione della sanità ligure e spezzina messe a durissima prova, ormai da settimane, ma il respingimento di una nave passeggeri, per di più che batte bandiera italiana, col proprio equipaggio è una extrema ratio a cui non si dovrebbe mai arrivare".

I due parlamentari proseguono poi con argomenti che spostano le responsabilità della situazione che si è venuta a creare verso Roma e verso il governo, al quale viene chiesto il potenziamento della sanità marittima: "Chi parla di un ritorno alla normalità e della riapertura delle imprese dovrebbe fare una profonda riflessione sulla pianificazione di una strategia, a medio e a lungo termine, sulle misure da intraprendere perché le attività economiche, soprattutto quelle vitali come quelle marittime, possano riprendere in sicurezza. Occorre programmare una strategia a medio e lungo termine anche per il settore marittimo, strategico per la città della Spezia e per la Liguria, perché operatori e compagnie del settore possano essere messe in condizioni di lavorare senza trovarsi brutte sorprese all’arrivo nei nostri porti, ma con la sicurezza di avere tutte le garanzie in termine di approdo e assistenza sanitaria per equipaggio e passeggeri. Come chiede da tempo la Lega, va subito potenziata la sanità marittima in tutti gli scali e il personale sanitario per le visite ai marittimi oltre che per il controllo delle merci. Il mancato attracco, per altro, probabilmente poteva essere evitato con un’implementazione del personale sanitario marittimo dal momento che La Spezia ospita già in rada da qualche giorno la Costa Pacifica. Aspettiamo un intervento deciso da parte del ministero dei Trasporti, che valuti anche le proposte della Lega, perché venga garantita funzionalità agli scali, prevedendo misure mirate a un’emergenza coronavirus che non durerà settimane, ma mesi".



"La decisione di fare attraccare la nave Costa Diadema a Piombino invece che a Spezia non discende da alcuna ordinanza del sindaco di Spezia, per altro mai firmata".

Ritorna oggi sull'argomento anche lo stesso Toti, nonostante avesse già espresso la sua posizione nel corso dell'intervista in videoconferenza che si è svolta ieri con i direttori delle testate online della Liguria (leggi qui). E ancora una volta il governatore deve smentire la firma dell'ordinanza annunciata domenica da Peracchini.

"La decisione è stata presa di comune accordo tra Governo, Regione e Capitaneria di porto durante una riunione ed è stata presa sulla base di una equa e solidale divisione dello sforzo di accoglienza tra i vari sistemi sanitari regionali, anche per garantire un’adeguata appropriatezza della cura agli eventuali contagiati tra i membri dell’equipaggio. La decisione - prosegue Toti - è stata presa anche alla luce dello sforzo già portato avanti dalla sanità e dalla Protezione civile della Liguria, dal momento che dall’inizio della crisi nei porti della Regione sono state accolte e assistite ben 4 navi delle due principali compagnie con sede nei porti Liguri. Per quanto riguarda le attività portuali e marittime Regione Liguria non ha mai adottato nessuna ordinanza restrittiva, tanto è vero che le attività della logistica continuano in tutti gli scali, secondo quanto definito dalle regole nazionali. Al fine anzi di agevolare questa attività Regione Liguria, pur nella ristrettezza dei mezzi a disposizione, sta fornendo, su richiesta, alle Autorità portuali le mascherine ai lavoratori. A differenza di quanto accaduto in altre Regioni, e al fine di garantire anche la futura ripresa della piena operatività degli scali, in Liguria sono anche stati autorizzati tutti i cantieri ritenuti strategici. Regione Liguria inoltre ha già dato al governo piena disponibilità ad accogliere nuove navi da crociera nei propri scali non appena terminato lo sforzo di messa in sicurezza degli equipaggi delle navi oggi presenti in porto".