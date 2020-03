Costa Diadema, Rifondazione: "Tradita la storia di Spezia, sindaco si vergogni"

La Spezia - "Riteniamo letteralmente immorale il comportamento del sindaco della Spezia Peracchini sulla vicenda del mancato consenso all'attracco in porto della Costa Diadema nonostante il via libera dell'Autorità Portuale. Una prova muscolare totalmente fuori luogo e senza senso per dimostrare non si sa quale autorevolezza e "responsabilità" agli spezzini in questo difficilissimo momento storico dominato dalla pandemia Covid-19. Ma l'unica cosa che Peracchini è riuscito a dimostrare, negando il permesso a fare rifornimento alla nave da crociera che aveva chiesto aiuto, è un volto disumano di una città che invece è passata alla storia per gesti diametralmente opposti, basti pensare alla vicenda Exodous dell'immediato secondo dopoguerra". Lo si legge nella nota diffusa dalla federazione provinciale di Rifondazione comunista.



"Il sindaco e i suoi accoliti - proseguono dal Prc - hanno così tradito storia di Spezia e dovrebbero solo vergognarsi. Troppo facile ammettere le mega navi in porto quando fanno comodo al grande business cittadino, un po' meno quando ci sono delle difficoltà umanitarie che vanno sempre affrontate senza guardare la provenienza o il colore della pelle.

Peracchini pensi piuttosto a chiarire la situazione dell'Asl 5 e della Regione Liguria in merito alla gestione dell'emergenza e alla diffusione dei dati sui contagiati e sui dispositivi di sicurezza da distribuire al personale sanitario. Il sindaco, Toti e il governo nazionale si ricordino che questa gravissima crisi deve segnare l'inizio per una strada di totale riforma del sistema sanitario nazionale, che dovrà essere rigorosamente pubblico e finanziato a dovere, come Rifondazione ha sempre chiesto denunciando in tutti questi anni i devastanti tagli alla sanità e aiuti vergognosi ai privati, anche nella nostra provincia".



COSTA DIADEMA VA A PIOMBINO