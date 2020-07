Corse tagliate a Pitelli, Raffaelli: "Atc, false informazioni ai cittadini"

La Spezia - "Quali interventi metterà in atto per ammonire l’azienda dal non fornire più ai cittadini informazioni palesemente false, in contrasto con la normativa, ed a prendersi semmai le responsabilità delle decisioni che sul servizio prende in autonomia? Come agirà ai fini del ripristino delle corse sulla linea interessata, come richiesto dai residenti di Pitelli?". Lo chiede a sindaco Peracchini e amministrazione comunale il consigliere Pd Marco Raffaelli, che ha messo nero su bianco in un'interpellanza questi interrogativi.



"I residenti di Pitelli - scrive - hanno appreso del taglio di alcune corse della linea di ATC che collega il paese alla città; più precisamente quelle delle ore 16:15 e 20:00, per risalire in paese. Sono corse in fasce orarie in cui molte persone utilizzano i mezzi per rientrare dai cantieri e dalle strutture ricettive, anche dalla zona di Lerici, pertanto il taglio causerà notevoli disagi ai cittadini. All’appello dei cittadini che chiedevano conto di ciò, ATC ha risposto giustificando il taglio con un risparmio di risorse e di rimodulazione del servizio imposto dai DPCM del Governo nazionale, e che è in attesa di ulteriori decreti nazionali per capire come rimodulare le corse. ATC nella risposta data dice anche che “nuove disposizioni nazionali sui servizi potrebbero anche prevedere un ripristino della corsa stessa”. Le risorse che il Governo nazionale ha stanziato per il settore del TPL sono confermate, e raggiungono la quota dello scorso anno, non prevedendo quindi tagli. Nessun DPCM può imporre alle aziende di trasporto pubblico locale rimodulazioni, tagli o aumenti di corse. Ed è ATC stessa a prevedere tutto ciò, in totale autonomia ed in accordo con gli Enti locali, cioè Comune e Provincia".