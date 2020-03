La Spezia - L'emergenza coronavirus per il momento ferma anche le urne. Il governo Conte oggi ha infatti confermato il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo. La scelta è stata motivata dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà con la l'obiettivo di assicurare “a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace, e a ai cittadini un'informazione adeguata”.

La nuova sarà decisa entro il 23 marzo e il referendum potrebbe così tenersi fra il 10 e il 31 di maggio. “Siamo in una situazione di grave emergenza economica e stiamo cercando di recuperare ogni euro disponibile – ha invece affermato il capo politico M5S Vito Crimi – non possiamo quindi permetterci che il referendum sia con costo aggiuntivo. Cercheremo di ottenere l'accorpamento di tutte le date da qui a giugno in un'unica data”. Possibile dunque che si svolga in concomitanza con le Regionali.