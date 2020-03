Coronavirus, Raffaelli chiede "interventi straordinari" per l'economia

La Spezia - "L'emergenza del coronavirus sta mettendo in crisi interi settori del Paese, sia nelle zone rosse, sia in quelle dove i contagi sono più ridotti.

La fobia delle persone, innescata dalla presenza di una malattia sconosciuta, di cui non si ha ancora la cura, produrrà effetti economici devastanti, probabilmente più pesanti di quelli sanitari.

Anche nella nostra città non sono da meno le difficoltà che vivono le piccole e medie imprese, le attività commerciali, quelle legate al turismo, quelle del settore del trasporto merci, ed altre.

Rischiano tante famiglie.

All’inizio le notizie parlavano di uno stanziamento di circa 3,5 miliardi da parte del Governo, da destinare a chi è stato colpito da questa crisi. Oggi sappiamo che quelle risorse arrivano fino a 7,5 miliardi.

Come primo sforzo non è poco, se si pensa che equivale a circa un quarto del valore dell’ultima manovra finanziaria.

Insieme, ed a fianco, a questa risposta nazionale, credo che anche l’Amministrazione Comunale abbia gli spazi per riflettere su misure che aiutino le attività spezzine.

Ho ascoltato molte proposte in questi giorni, sia dalla politica che dai rappresentanti delle categorie sociali e commerciali.

Non credo sia utile che ognuno vada per la propria strada. Ma anzi credo che occorra fare sistema, per capire insieme come e dove muoversi.

Abbiamo l’occasione per farlo: nei prossimi giorni esamineremo le pratiche legate al bilancio di previsione.

Credo che la particolare situazione possa consentire un’analisi più calma e ponderata, rispetto a quella che è stata oggi programma dalla maggioranza e dal Sindaco, e che può essere sicuramente modificata da un nuovo calendario.

Propongo quindi di prenderci il giusto tempo, senza tergiversare, convocando in via straordinaria più sedute di commissione. Per ascoltare le associazioni delle imprese, con le proprie esigenze e le proprie richieste, ed i tecnici della macchina amministrativa, capendo le possibilità che il Comune ha, cosicché anch’esso dia risposta e una mano alle categorie.

Senza distinzioni, mettendo da parte i colori politici.

È un momento straordinario, servono azioni straordinarie.”



Raffaelli Marco