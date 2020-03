Coronavirus, Pucciarelli e Viviani: “Servono aiuti per le attività colpite, il governo deve fare presto”

La Spezia - “Presenteremo in tutti i consigli comunali del territorio una mozione per chiedere al governo una serie di misure per sostenere le attività economiche, imprenditoriali e lavorative penalizzate dall’emergenza coronavirus. Basta chiacchiere, l’esecutivo deve garantire aiuti economici urgenti per il nostro territorio”.



Lo dichiarano in una nota i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, annunciando la presentazione di un documento che impegna Sindaci e giunte del territorio a richiedere all’esecutivo rapidi interventi per far fronte agli ingenti danni socio-economici legati alla diffusione del Covid-19.



“La mancanza di forme di salvaguardia economica da parte del governo sta causando danni collaterali enormi che si ripercuotono anche sull’economia del nostro territorio – aggiungono Pucciarelli e Viviani – Chiediamo di studiare un piano a sostegno di tutte le realtà economiche e imprenditoriali della provincia che in questi giorni di emergenza risultano penalizzate, direttamente o indirettamente, anche a seguito delle misure per la tutela della salute pubblica. Servono ad esempio l’esenzione dal versamento degli adempimenti fiscali e burocratici, la verifica della dilazione dei termini di pagamento delle rate dei mutui, lo slittamento di Tari e Cosap, il sostegno ai lavoratori in caso di perdita, anche temporanea, del posto di lavoro, risarcimenti per le imprese turistiche e aiuti ai Comuni per sostenere le famiglie con figli, in difficoltà per la sospensione delle lezioni”.



“Abbiamo già delle proposte per sostenere le attività commerciali della città: ad esempio l’apertura della Ztl e il possibile aumento di ore gratuite per i parcheggi che sono a pagamento – concludono i parlamentari della Lega – Sono misure concrete per fare in modo che l’economia si rialzi. Dispiace che, in un momento di grande difficoltà come questo, non sia stato possibile discutere rapidamente il documento in consiglio regionale, visto che il PD ha deciso di non firmarlo”.