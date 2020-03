Coronavirus, Michelucci (Italia Viva): "Si avvii tavolo per interventi aggiuntivi"

La Spezia - Come tutti sappiamo per fronteggiare la difficile situazione che stiamo vivendo occorrono misure sanitarie e interventi economici. Se è chiaro che il Governo nazionale sta ragionando su interventi importanti che vanno dagli aiuti alle famiglie e alle imprese di ogni settore, fino ad arrivare allo sblocco dei cantieri come aveva proposto Italia Viva, occorre uno sforzo simile anche a livello locale.

Anche a Sarzana ritengo opportuno che si avvii un tavolo con sindacati e associazioni di categoria per coordinare interventi aggiuntivi a quelli nazionali.



Il tema però non può essere solo quello delle risorse, in un momento in cui stanno andando in crisi i sistemi di relazione delle comunità. Le amministrazioni locali devono provare azioni mirate mantenere forte e integrata la comunità.



Anziani chiusi in casa che non possono uscire, pazienti fragili che necessitano di cure primarie alla persona, famiglie in difficoltà per il protrarsi della chiusura delle scuole, studenti alle prese con la repentina informatizzazione della fruizione allo studio. Sono tutte domande di aiuto a cui la Regione, ma anche i comuni desono rispondere con i propri servizi.

I comuni e quello di Sarzana in primis, a mio parere devono stimolare e organizzare anche le risorse di volontariato.

Sul territorio esistono tante associazioni che rivolgono la loro attenzione alla persona che potrebbero lavorare per tenere Insieme comunità che rischiano di indebolire i loro rapporti a causa di qualcosa di inaspettato.

Per esempio il solo occuparsi della consegna della spesa a casa, può essere un aiuto a persone che non escono di casa propria a causa dell'aggressività di questo virus.



Potrebbe essere importante un tavolo politicamente trasversale di coordinamento con tutte le associazioni di volontariato per poter valorizzare le risorse di cui disponiamo e cercare per questa via di dare risposte concrete ai cittadini che si trovano in situazioni di isolamento o difficoltà e, contemporaneamente, irrobustire il tessuto sociale delle nostre comunità.



Juri Michelucci

Consigliere Regionale

Italia Viva