Coronavirus, Gagliardi: "Da Conte delirio di onnipotenza"

La Spezia - "L’unico ad avere il delirio di onnipotenza è Conte che, ben rinchiuso a Palazzo Chigi dal 10 marzo, continua nel voler decidere da solo della vita degli italiani, senza ascoltare le esigenze dei cittadini e delle imprese". Dichiara in una nota la parlamentare Manuela Gagliardi (Cambiamo!). "Alcuni presidenti di regione hanno dovuto assumere decisioni coraggiose e continueranno a farlo per non far morire l‘economia dei territori e ridare speranza alla gente. Il resto del mondo riapre, mentre a Roma qualcuno tentenna lasciando gli italiani senza punti di riferimento, senza indicazioni certe su come tornare a vivere la propria quotidianità senza rischiare di ammalarsi. Gli esponenti liguri che siedono nella maggioranza e ricoprono anche ruoli di governo nazionale, non avendo una visione del futuro e mossi solo da un calcolo politico, in attesa delle prossime elezioni regionali, invece di attivarsi con proposte e azioni concrete per aiutare a superare la crisi, sanno solo criticare il presidente Toti. L’unico che invece fa e si assume la responsabilità delle proprie decisioni, perché ascolta le persone e conosce le gravi difficoltà che stanno vivendo. Dal PD, 5 Stelle e Italia viva solo comportamenti di basso livello che denotano a chi è in mano il nostro Paese in questa dura fase della storia mondiale, una classe politica ottusa e senza visione", aggiunge.



