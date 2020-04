Coronavirus, Gagliardi: "A sostegno delle proposte di Federalberghi"

La Spezia - "Il turismo può rappresentare, nel breve periodo, uno dei primi settori di rilancio dell’economia nazionale, ma per fare in modo che avvenga c'è bisogno di tutto il sostegno economico necessario che lo Stato in questo periodo può e deve garantire". Lo dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. "Sosteniamo le proposte presentate da Federalberghi al dl 'Cura Italia', perché riteniamo che siano uno stimolo concreto per riavviare subito un settore strategico del nostro paese e per ricreare la fiducia necessaria che serve all’economia italiana per poter ripartire con ottimismo verso il futuro".